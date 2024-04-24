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В Пентагоне прокомментировали срок передачи оружия Украине при одобрении финансирования

Пентагон: США могут поставить оружие Киеву за несколько дней при одобрении закона

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Shutterstock

Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты в случае одобрения конгрессом выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины смогут осуществить поставки оружия в течение нескольких дней. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Пентагоне ожидают, что могли бы передать помощь украинской стороне в течение нескольких дней после одобрения финансирования.

До этого Райдер заявил, что новый пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет включать самое необходимое в данный момент.

Несмотря на отказ комментировать детали, Райдер предположил, что в пакет военной помощи будут включены необходимые ВСУ боеприпасы, в том числе для систем противовоздушной обороны, а также сами зенитно-ракетные установки.

До этого пакет законопроектов, предусматривающий оказание военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву прошел процедурное голосование в сенате конгресса США.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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