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В США отвергли заявления о планах России атаковать страны НАТО

Республиканец Мэсси отверг заявления, что Путин планирует атаковать страны НАТО

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Член палаты представителей США от штата Кентукки республиканец Томас Мэсси отверг заявления о том, что в случае победы России на Украине Владимир Путин якобы нападет на страны НАТО. Его слова приводит РАР.

Он подчеркнул, что подобные заявления от администрации Джо Байдена необходимы для «запугивания».

«Это просто паника. Они пытаются нас напугать. Путин не нападет на страну НАТО. Этого не произойдет», — заявил Мэсси.

По его словам, США посылают неправильный сигнал американцам, выделяя 100 млрд на помощь другим государствам, не укрепляя собственную границу. Законодатели ставят «Америку на последнее место», подчеркнул политик.

До этого президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко сказал, что заявления Запада об агрессивной политике России — чушь.

«Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине. Вот и все», — заявил глава государства.

Ранее в НАТО назвали Россию «хронической угрозой» миру.

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