В НАТО назвали Россию «хронической угрозой» миру

Командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США заявил, что Россия представляет собой «хроническую угрозу миру». Его слова приводит сайт Пентагона.

«Мы переживаем, мягко говоря, трудные времена на европейском театре военных действий», — сказал Каволи.

Кроме этого, по его словам, вызывает беспокойство сотрудничество Москвы с Китаем, Ираном, и КНДР. Такое развитие событий противоречит национальным интересам США, считает он.

«Эти страны формируют взаимосвязанное стратегическое партнерство в попытке бросить вызов существующему порядку. Это глубоко противоречит национальным интересам США», — подчеркнул военный.

До этого он заявил, что российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами.

«Дефицит артиллерийских боеприпасов у Украины уже один к пяти по сравнению тем, что есть у русских», — сказал он. Каволи добавил, что без помощи от Соединенных Штатов эта разница «драматически увеличивается».

Ранее в НАТО оценили выполнение Украиной условий по членству в альянсе.