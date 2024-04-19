Блинкен заявил, что сейчас не время для создания государства Палестина

Для признания палестинского государства необходимо подходящее время, пока оно не настало. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД «Большой семерки» в Италии, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас требуется дипломатия и обеспечение будущего для региона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Россия неоднократно заявляла, что достичь мира в регионе удастся благодаря созданию независимого государства Палестина. В частности, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с главой Палестины Махмудом Аббасом поддержал палестинский народ в достижении его цели по созданию собственного государства.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.