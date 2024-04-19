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Блинкен заявил, что сейчас не время для создания государства Палестина

Блинкен: сейчас не время для создания государства Палестина, нужна дипломатия

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Jacquelyn Martin/AP

Для признания палестинского государства необходимо подходящее время, пока оно не настало. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД «Большой семерки» в Италии, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас требуется дипломатия и обеспечение будущего для региона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Россия неоднократно заявляла, что достичь мира в регионе удастся благодаря созданию независимого государства Палестина. В частности, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с главой Палестины Махмудом Аббасом поддержал палестинский народ в достижении его цели по созданию собственного государства.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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