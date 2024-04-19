Крупнейшие западные союзники Киева опасаются поражения Украины

Крупнейшие западные союзники Киева опасаются, что его ожидает скорое поражение в рамках конфликта на фоне проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами. Об этом пишет Bloomberg.

«Запасы боеприпасов на Украине истощаются, некоторые из крупнейших союзников страны выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться от сил президента Владимира Путина», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Украина «изо всех сил» пытается отразить военное давление со стороны России из-за нехватки снарядов и личного состава. Кроме того, Киеву необходим пакет американской помощи на сумму $61 млрд, застрявший в Конгрессе. На фоне проблем на фронте, пишет издание, украинский лидер Владимир Зеленский призывает отправить на Украину больше систем противовоздушной обороны.

До этого глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение к концу года.

Ранее в США и Европе заявили, что опасаются прорыва российский армии на Украине.