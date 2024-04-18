В США и Европе заявили, что опасаются прорыва российский армии на Украине

В США и Европейском союзе растут опасения, что армия России добьется значительных успехов на поле боя в ближайшие недели и прорвет линии фронта Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство отмечает, что Украина ежедневно попадает под обстрелы, которые выводят из строя ее энергетическую инфраструктуру из-за нехватки систем противовоздушной обороны. Урон получают и вооруженные силы страны. Именно по этой причине украинское руководство одобрило спорный закон о мобилизации, говорится в статье.

Незадолго до этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль высказал мнение, что если Россия одержит победу над Украиной на поле боя, начнется третья мировая война.

По его словам, в случае поражения украинской армии глобальная, мировая система безопасности будет разрушена, и всему миру придется искать новую систему безопасности.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.