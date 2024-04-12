Путин поддержал идею Лукашенко по проекту стамбульского договора с Украиной

Президент России Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к договору с Украиной, согласованному в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Достать документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — предложил Лукашенко в ходе переговоров двух глав государств. «Да, и с ним работать»,— согласился Путин.

11 апреля источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что официальная Анкара не передавала и не навязывала Москве и Киеву проект урегулирования на Украине.

10 апреля правительство Швейцарии официально подтвердило, что проведет двухдневную конференцию по Украине с представителями разных стран мира. Местом выбран курорт Бюргеншток в кантоне Нидвальден.

30 марта Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться до того, как Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся выйти на границы 1991 года. По его мнению, диалог возможен, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года. В Кремле призвали Зеленского считаться с новой «геополитической реальностью». А в Госдуме слова лидера Украины назвали «пустой болтовней».

Ранее Швейцария решила закрыть небо на время конференции по Украине.