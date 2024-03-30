Глава МИД Германии резко высказалась о Путине и войне с РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Россия якобы стремится втянуть в украинский конфликт страны НАТО. Ее слова приводит немецкая газета Tagesspiegel.

«Целью Путина было и остается разрушить существование Украины как независимой, свободной страны и втянуть НАТО в войну», — утверждает она.

Она добавила, что в случае победы России, безопасность Европы и международный порядок якобы «окажутся под угрозой».

До этого российский президент Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия намерена воевать с НАТО.

Кроме того, председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса. Однако вместе с тем Бауэр заявил, что интересы России якобы простираются за пределы Украины, и альянсу НАТО необходимо «стать более готовым».

Ранее венгерские власти призвали начать переговоры между РФ и Украиной.