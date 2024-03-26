Венгерские власти призвали начать переговоры между РФ и Украиной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярт в интервью ТАСС заявил, что Венгрия призывает к скорейшему началу переговоров между Россией и Украиной.

«Позиция (Будапешта. — «Газета.Ru») очень ясна, когда дело касается войны рядом с нами. Мы верим, что Россию невозможно победить в этой войне <...> наш подход заключается в том, что прекращение огня и переговоры должны быть установлены и начаты как можно скорее», — поделился Сийярто.

Он добавил, что Запад продолжает поставлять Киеву вооружение, чтобы не дать России «выиграть по-крупному».

До этого Сийярто говорил, что заявления стран-членов НАТО о возможности отправки войск на Украину приближают риск начала третьей мировой войны.

По словам венгерского министра, членам НАТО надо осознавать, что в такой критической ситуации не только действия, но и слова имеют огромное значение.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.