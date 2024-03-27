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Одобрено вступление Косово в Совет Европы

Комитет ПАСЕ одобрил принятие Косово в Совет Европы

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Комитет ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы) по вопросам политики и демократии одобрил вступление Республики Косово в Совет Европы. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято на основе доклада гречанки Доры Бакояннис после принятия властями Косово по выполнению «обширного списка обязательств».

Подчеркивается, что вступление Косово в Совет Европы «приведет к укреплению стандартов в области прав человека путем обеспечения доступа к Европейскому суду по правам человека для всех тех, кто находится под юрисдикцией Косово».

ПАСЕ рассмотрит рекомендацию комитета 18 апреля.

16 марта 2023 года Совет Европы принял решение исключить Россию из состава организации.

24 апреля 2023 года 33 из 46 членов Совета Европы поддержали решение о начале процедуры рассмотрения просьбы Косово о членстве в Совете Европы, семеро выступили против, пятеро воздержались, а одна страна не участвовала в голосовании. Против проголосовали Кипр, Испания, Румыния, Азербайджан, Грузия и Венгрия.

Ранее Вучич предупредил о грядущей угрозе «важным национальным интересам» Сербии.

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