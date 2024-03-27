Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Сербии предупредил граждан о тяжелых временах

Вучич предупредил о грядущей угрозе «важным национальным интересам» Сербии

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Президент страны Александар Вучич предупредил, что в ближайшее время его страна столкнется с угрозой своим национальным интересам. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главы государства, «в последние 48 часов» Белград получил «новости», которые «прямо угрожают жизненно важным национальным интересам» Сербии и Республики Сербской (РС).

«В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», — написал Вучич.

Сербский лидер не привел других подробностей.

До этого Вучич заявил, что Запад усилит давление на Сербию, что может привести к усложнению отношений Белграда и Москвы.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя слова сербского президента, отметил, что на Белград всегда оказывали сильное давление за дружбу с Москвой.

Ранее сообщалось, что в Сербии хотят возобновить всеобщий призыв в армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами