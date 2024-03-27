Президент страны Александар Вучич предупредил, что в ближайшее время его страна столкнется с угрозой своим национальным интересам. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главы государства, «в последние 48 часов» Белград получил «новости», которые «прямо угрожают жизненно важным национальным интересам» Сербии и Республики Сербской (РС).

«В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», — написал Вучич.

Сербский лидер не привел других подробностей.

До этого Вучич заявил, что Запад усилит давление на Сербию, что может привести к усложнению отношений Белграда и Москвы.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя слова сербского президента, отметил, что на Белград всегда оказывали сильное давление за дружбу с Москвой.

Ранее сообщалось, что в Сербии хотят возобновить всеобщий призыв в армию.