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Рогов раскрыл причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Рогов назвал причиной увольнения Данилова оскорбление представителя КНР Ли Хуэя

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РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что причиной отставки Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», — заявил Рогов.

Он также отметил, что за последние годы должность Данилова стала «креслом говоруна» и фактически не имела влияния.

Ранее Алексей Данилов нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в эфире украинского телеканала «Рада».

«Что касается Ли Хуэя <…> Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, <…> своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО обратил внимание, что данный вопрос не может решать «какой-то» спецпредставитель КНР. При этом Данилов притворился, что не помнит фамилию китайского спецпредставителя и нецензурно исковеркал имя дипломата.

Ранее в офисе Зеленского прокомментировали увольнение Данилова с поста секретаря СНБО.

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