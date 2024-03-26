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В офисе Зеленского прокомментировали увольнение Данилова с поста секретаря СНБО

Подоляк назвал увольнение Данилова с должности секретаря СНБО обычной ротацией

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал увольнение Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «обычной ротацией». Его слова приводит издание Liga.net.

«Это обычные кадровые ротации. Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду», — заявил Подоляк.

В то же время он отметил, что следует ожидать предложения Данилову новой должности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова с должности. Согласно указу, опубликованному на сайте офиса украинского лидера, на его место назначили главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

После этого Данилов заявил, что ему не стыдно за свою работу на посту на протяжении более четырех лет. Он отметил, что прошедший на посту срок был практически незаметным, а еще процитировал клятву Ночного дозора из книжной и киновселенной Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Ранее стала известна новая должность бывшего секретаря СНБО Украины Данилова.

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