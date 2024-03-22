Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Североатлантический альянс более 20 лет, с 1999 года до начала украинского конфликта, чувствовал свою безнаказанность, в РФ не могут забыть совершенные НАТО деяния. Сове мнение он выразил на «Белградском форуме за мир равноправных», его слова приводит РИА Новости.

«Западный мир, я имею в виду НАТО, как его максимальное выражение, посчитал себя безнаказанным и всемогущим. У них ушел всякий страх перед войной», — отметил он, подчеркнув, что мир на данном этапе сталкивается с последствиями этой безнаказанности.

По его словам, НАТО стоит за всеми основными международными конфликтами современности: от Югославии до Украины, включая Ирак, Ливию и Грузию.

До этого президент России Владимир Путин в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова на телеканале «Россия-1» назвал недопустимыми бомбардировки Югославии в 1999 году войсками НАТО.

Ранее в Польше сообщили, к чему приведет вступление Украины в НАТО.