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Стало известно о неспособности Запада разрушить отношения России и Индии

Advance: Запад не может повлиять на отношения России и Индии

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Поздравление премьера Индии Нарендры Моди президента России Владимира Путина с победой на президентских выборах в РФ отражает неспособность Запада влиять на отношения между Москвой и Нью-Дели, у Запада также не получается создать «фронт сопротивления» России. Об этом пишет хорватское издание Advance.

«Это заявление (поздравление Моди. – Прим. ред.) можно считать одним из крупнейших провалов Запада, старающегося создать фронт сопротивления России», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что принципы многополярности и невмешательства государств во внутренние дела других стран постепенно входят в практику современных международных отношений.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможных планах Владимира Путина встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди в России после майских праздников. По его словам, нюансы встречи нужно согласовать.

Моди 18 марта поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что итоговая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%.

Ранее премьер Индии поговорил с Путиным по телефону.

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