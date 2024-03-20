Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Индии поговорил с Путиным по телефону

Премьер Индии Моди в разговоре с Путиным отметил развитие отношений с Россией

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудил двусторонние отношения стран и еще раз поздравил главу государства с победой на недавних выборах. Подробности разговора политиков опубликовали в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Путин и Моди обсудили международную повестку дня, включая конфликт на Украине, а также выразили намерения продолжить совместную работу в рамках международных объединений по типу БРИКС и ШОС.

А в поздравлении Путина с победой на выборах индийский премьер пожелал ему и российскому народу благополучия и процветания. Российский президент, в свою очередь, пожелал Моди успехов на предстоящих парламентских выборах в Индии.

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Сирии Башар Асад поздравил Путина с победой на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами