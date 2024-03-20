Премьер Индии поговорил с Путиным по телефону

Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудил двусторонние отношения стран и еще раз поздравил главу государства с победой на недавних выборах. Подробности разговора политиков опубликовали в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Путин и Моди обсудили международную повестку дня, включая конфликт на Украине, а также выразили намерения продолжить совместную работу в рамках международных объединений по типу БРИКС и ШОС.

А в поздравлении Путина с победой на выборах индийский премьер пожелал ему и российскому народу благополучия и процветания. Российский президент, в свою очередь, пожелал Моди успехов на предстоящих парламентских выборах в Индии.

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Сирии Башар Асад поздравил Путина с победой на выборах.