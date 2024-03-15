Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину, счел слова французского лидера безумными и параноидальными. С таким заявлением он выступил на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны, его слова приводит РИА Новости.

«Хочется посоветовать Макрону, (главе МИД Франции Стефану. – прим. ред.) Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний», — подчеркнул Нарышкин.

Глава СВР процитировал слова советского писателя Константина Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.

До этого Нарышкин заявлял, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным, подобно современному кораблю, нашла свой фарватер и уверенно следует ему. Некоторые решения, которые принимает президент, Нарышкин счел «непростыми и непопулярными», но всегда «тщательно обдуманными и взвешенными».

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. По мнению политолога, за подобными высказываниями французского лидера в действительности ничего не стоит.

27 февраля Макрон заявил, что на состоявшейся в Париже конференции по украинскому конфликту с участием глав государств и правительств стран ЕС, а также высокопоставленных чиновников США, Канады и Великобритании обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.

Ранее Столтенберг дал совет Макрону по поводу отправки войск на Украину.