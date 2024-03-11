Столтенберг дал совет Макрону по поводу отправки войск на Украину

НАТО не планирует направлять войска на Украину, а президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит проконсультироваться по такому важному вопросу с представителями альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

«У НАТО нет планов по отправке военных на Украину, и НАТО не является одной из сторон конфликта, как и члены альянса», — отметил он

По словам Столтенберга, даже если отдельные страны — участницы НАТО решат отправить своих солдат на украинские территории, это уже приведет к необходимости других государств потенциально рассмотреть такие же действия. Генсек организации пояснил, что это предусмотрено коллективным пактом о защите.

На вопрос о том, сделал ли Макрон ошибку, когда допустил отправку французских военных на помощь Украине, генсек ответил рекомендацией для лидера Франции.

«Я думаю, что важно нам сначала обсуждать [подобны заявления и проекты], чтобы у нас сформировался общий подход к подобным важным темам. Ведь тема [военных сил Украины в конфликте] имеет значение для всех нас», — заключил Столтенберг.

Генсек НАТО уже отмечал, что пока альянс не видит военной угрозы в лице России.

При этом заявления Макрона о потенциальной готовности отправить военных для поддержки Украины в конфликте вызвали в основном критические отзывы внутри Европы.

Ранее в НАТО оценили возможность достичь мира путем капитуляции Украины.