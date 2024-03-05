Эрдоган заявил, что Израилю не стоит запрещать палестинцам посещать святые места

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Израиль может столкнуться с серьезными последствиями, в случае если власти страны будут ограничивать граждан Палестины в посещении святых мест для мусульман в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС.

«Запросы радикальных израильских политиков о введении ограничений на проход палестинцев к святым местам являются полным бредом. Последствия таких действий, без сомнений, будут очень тяжелыми», — сказал Эрдоган.

До этого Эрдоган и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси выступили за немедленное прекращение огня на территории сектора Газа и доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Ранее Испания и Ирландия призвали проверить соблюдение Израилем прав человека в Газе.