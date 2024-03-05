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Стало известно, как Путин оставил Шольца «в дураках»

Politico: опубликованный разговор немецких военных оставил Шольца в дураках

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Публикация перехваченного разговора немецких военных о потенциальных ударах по Крымскому мосту негативно повлияла на позиции канцлера Германии Олафа Шольца, показав превосходство российского лидера Владимира Путина. Такую точку зрения высказал журналист Politico Мэтью Карничинг.

По его словам, Владимир Путин «все еще остается разведчиком в душе», и для него нет большей радости, чем «перехитрить противников России». Журналист отмечает, что «мастерская операция Путина» оставила Шольца «в дураках».

«Ничто из сказанного на записи не является манипуляцией. Поэтому она обладает такой силой: это не дезинформация, а просто раскрытая информация», — говорится в тексте.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Расшифровка разговора немецких военных, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, была опубликована 1 марта.

Ранее в ФРГ не исключили, что у России может быть больше перехваченных разговоров военных.

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Утечка разговора военных ФРГ
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