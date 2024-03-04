В ФРГ не исключили, что у России может быть больше перехваченных разговоров военных

У России может быть больше перехваченных телефонных переговоров солдат Бундесвера. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на немецких военных и разведчиков.

По словам экс-главы разведки ФРГ Августа Ханнинга, утечка переговоров по Крымскому мосту «могла быть лишь верхушкой айсберга». Он не исключил, что у Москвы в распоряжении может быть гораздо больше перехваченных материалов.

Военный эксперт Нил Барнетт также отметил, что слитый разговор, скорее всего, не станет последней утечкой.

«Москва, вероятно, обладает гораздо большими знаниями. Люди в Берлине должны быть готовы к новым утечкам информации в ближайшие несколько недель и месяцев», — сказал эксперт.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Расшифровка разговора немецких военных, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, была опубликована 1 марта.

Ранее стало известно, что минобороны ФРГ выпустит инструкцию по безопасному общению для военных.