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Стало известно, отправят ли США экспертов для наблюдения за ракетами «Сармат»

ТАСС: США не будут отправлять экспертов в РФ для наблюдения за МБР «Сармат»

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Пресс-служба Минобороны РФ

США на данный момент не намерены направлять своих экспертов для наблюдения за демонстрацией новых тяжелых баллистических ракет «Сармат», однако Вашингтон отслеживает ситуацию. Об этом ТАСС заявил неназванный военный чиновник США.

«Мы в данное время не направляем инспекторов (в РФ. – Прим. ред.)», — сообщил чиновник, воздержавшись от более детальных комментариев на этот счет.

По его словам, Пентагон осведомлен по данному вопросу.

До этого президент России Владимир Путина заявил, что в российские войска поставлены первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Он также отметил, что в зоне специальной военной операции (СВО) успешно применяется авиационный комплекс «Кинжал». Это вооружение используется для поражения «особо важных целей», сказал Путин.

При этом начальник Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Энтони Коттон счел, что Российская Федерация является обладателем крупнейшего и наиболее разнообразного ядерного арсенала во всем мире.

Ранее Шойгу сообщил о завершении работы над «Авангардами».

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