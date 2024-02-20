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Шойгу сообщил о завершении работы над «Авангардами»

Шойгу сообщил о завершении работы по ракетному комплексу «Авангард»

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о завершении работы по ракетному комплексу «Авангард». Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас в довольно высокой стадии завершения работы по «Посейдону», по «Пересвету», по «Буревестнику», по «Сармату». По «Авангарду» работа завершена, два полка уже фактически стоят на боевом дежурстве», — поделился глава Минобороны РФ.

По его словам, страны Запада прекрасно осведомлены о том, какое оружие сегодня есть у России.

До этого Шойгу говорил, что пятьсот тысяч мобилизованных сходили в отпуск, из них только 62 человека не поехали назад в зону специальной военной операции (СВО).

20 февраля Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что генеральному штабу ВС РФ удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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