Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США окрестили Республиканскую партию «поклонниками Путина»

Демократ Клайберн счел республиканцев фанатами Путина из-за позиции по Украине

close
100%
Denis Balibouse/AP

Конгрессмен-демократ от Южной Каролины Джеймс Клайберн назвал Республиканскую партию «поклонниками Путина» на фоне блокировки с их стороны выделения 60 млрд помощи Украине. Его слова приводит MSNBC.

«Я думаю, американский народ начинает понимать, что [спикер палаты представителей] Джонсон является частью того, что я называю «Поклонниками Путина», — заявил Клайберн.

По его словам, отказ от рассмотрения в палате представителей принятого в сенате законопроекта об иностранной помощи, который включает в себя 60 млрд для Украины, говорит о том, что сейчас Республиканская партия США является «поклонниками Путина».

«Американский народ видит это насквозь. И мы, демократы, собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что это в центре внимания», — подчеркнул Клайберн.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США.

14 февраля стало известно, что палата представителей США не намерена поддерживать его. Спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон заявил, что выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе. По его словам, палата представителей во главе с республиканцами не уступит давлению в этом вопросе.

Ранее в Польше заговорили о разработке ядерного оружия в Европе при отказе США от помощи Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами