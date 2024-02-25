В США окрестили Республиканскую партию «поклонниками Путина»

Конгрессмен-демократ от Южной Каролины Джеймс Клайберн назвал Республиканскую партию «поклонниками Путина» на фоне блокировки с их стороны выделения 60 млрд помощи Украине. Его слова приводит MSNBC.

«Я думаю, американский народ начинает понимать, что [спикер палаты представителей] Джонсон является частью того, что я называю «Поклонниками Путина», — заявил Клайберн.

По его словам, отказ от рассмотрения в палате представителей принятого в сенате законопроекта об иностранной помощи, который включает в себя 60 млрд для Украины, говорит о том, что сейчас Республиканская партия США является «поклонниками Путина».

«Американский народ видит это насквозь. И мы, демократы, собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что это в центре внимания», — подчеркнул Клайберн.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США.

14 февраля стало известно, что палата представителей США не намерена поддерживать его. Спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон заявил, что выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе. По его словам, палата представителей во главе с республиканцами не уступит давлению в этом вопросе.

Ранее в Польше заговорили о разработке ядерного оружия в Европе при отказе США от помощи Киеву.