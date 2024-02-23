Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Польше заговорили о разработке ядерного оружия в Европе при отказе США от помощи Киеву

МИД Польши: отказ от помощи Киеву будет иметь последствия для США по всему миру

close
100%
Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о «серьезных последствиях» для Соединенных Штатов и альянсов по всему миру, если конгресс не утвердит помощь Украине в размере 60 млрд. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Если дополнительная помощь не будет оказана, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты не в состоянии помочь, даже если главнокомандующий хочет помочь, это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру», – сказал Сикорский.

По его словам, «страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия».

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США.

14 февраля стало известно, что палата представителей США не намерена поддерживать его. Спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон заявил, что выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе. По его словам, палата представителей во главе с республиканцами не уступит давлению в этом вопросе.

Ранее российский посол Антонов заявил, что в США нет консенсуса по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами