В Польше заговорили о разработке ядерного оружия в Европе при отказе США от помощи Киеву

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о «серьезных последствиях» для Соединенных Штатов и альянсов по всему миру, если конгресс не утвердит помощь Украине в размере 60 млрд. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Если дополнительная помощь не будет оказана, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты не в состоянии помочь, даже если главнокомандующий хочет помочь, это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру», – сказал Сикорский.

По его словам, «страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия».

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США.

14 февраля стало известно, что палата представителей США не намерена поддерживать его. Спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон заявил, что выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе. По его словам, палата представителей во главе с республиканцами не уступит давлению в этом вопросе.

Ранее российский посол Антонов заявил, что в США нет консенсуса по Украине.