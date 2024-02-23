Глава Республики Сербской отпраздновал получение ордена от Путина

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от российского лидера Владимира Путина. Видео с празднеством он поделился в соцсетях.

Награждение произошло 21 февраля в Казани, где Додик встретился с Путиным. После церемонии награждения глава боснийских сербов и его коллеги, согласно традиционному ритуалу, выпили алкоголь из рюмок с орденом.

Во время поездки в Татарстан Додик еще встретился с главой региона Рустамом Миннихановым, а также посетил международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» и казанский баскетбольный клуб «Уникс».

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» стартовал в Казани с 21 февраля и пройдет по 3 марта 2024 года по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, физической активности и цифровой среды. На «Играх Будущего» ожидается свыше 2 тыс. участников из более чем 100 стран. Сбер выступает генеральным партнером соревнования, а также партнером дисциплины фиджитал-баскетбол.

Ранее Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М.