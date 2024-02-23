Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава Республики Сербской отпраздновал получение ордена от Путина

Президент Республики Сербской Додик отметил получение ордена от Путина

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского от российского лидера Владимира Путина. Видео с празднеством он поделился в соцсетях.

Награждение произошло 21 февраля в Казани, где Додик встретился с Путиным. После церемонии награждения глава боснийских сербов и его коллеги, согласно традиционному ритуалу, выпили алкоголь из рюмок с орденом.

Во время поездки в Татарстан Додик еще встретился с главой региона Рустамом Миннихановым, а также посетил международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» и казанский баскетбольный клуб «Уникс».

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» стартовал в Казани с 21 февраля и пройдет по 3 марта 2024 года по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, физической активности и цифровой среды. На «Играх Будущего» ожидается свыше 2 тыс. участников из более чем 100 стран. Сбер выступает генеральным партнером соревнования, а также партнером дисциплины фиджитал-баскетбол.

Ранее Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами