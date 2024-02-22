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Стало известно о позиции стран G7 по выборам в РФ

Bloomberg: страны G7 не планируют признавать выборы на новых территориях РФ

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ЦИК РФ

Страны «Большой семерки» планируют «никогда не признавать» результаты выборов, проведенных на новых территориях России на данный момент или в будущем. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Большая семерка» призовет Россию «полностью» и «безоговорочно вывести свои вооруженные силы» из Украины и пообещает никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или в будущем (на новых территориях. – прим. ред.)», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что лидеры «Большой семерки» планируют провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским 24 февраля, в годовщину со дня начала СВО на Украине.

В сообщении говорится, что союзники Киева также намерены пообещать увеличить свою военную помощь, а также возможности по производству и доставке оружия, поскольку Украина сталкивается с нехваткой артиллерии и перспективой длительного тупика на фронте.

Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщала, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ подали уже 2,75 млн человек, еще около 1,25 млн заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель».

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее Медведев заявил, что у него нет сомнений в победе Путина на выборах президента России.

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