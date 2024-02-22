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Медведев заявил, что у него нет сомнений в победе Путина на выборах президента России

Медведев: нет сомнений, что Путин победит на предстоящих выборах президента РФ

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Владимир Путин обладает колоссальным авторитетом, нет сомнений в том, что он победит на предстоящих выборах президента России. Об это заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает ТАСС.

«Мы всячески стараемся помочь в продвижении нашего кандидата, хотя и так у Путина в этом смысле все в порядке, он обладает колоссальным авторитетом в нашей стране. Я думаю, никаких сомнений нет в том, что Владимир Владимирович победит на этих выборах и покажет высочайший результат», — заявил Медведев.

21 февраля сообщалось, что за границей откроют почти 290 избирательных участков для голосования на выборах президента России.

Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова сказала, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ подали уже 2,75 млн человек, еще около 1,25 млн заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель».

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее в МИД РФ обвинили бюро ОБСЕ в русофобии из-за игнорирования президентских выборов.

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Выборы президента России-2024
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