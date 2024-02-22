Кандидат на пост генсека НАТО заявил, что Западу придется договориться с РФ

Исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте заявил, что США и другим странам НАТО придется сесть за стол переговоров с Россией для урегулирования украинского кризиса. Слова Рютте приводит газета Politico.

«Но когда это произойдет (когда Киев инициирует мирные переговоры. – прим. ред.), нам также придется сесть за стол переговоров с США, внутри НАТО, и коллективно с русскими, чтобы обсудить будущие механизмы безопасности между нами и русскими», — заявил Рютте.

Как пишет издание, западные дипломаты признают, что подобные переговоры в прошлом «терпели неудачу и могут выиграть (президенту РФ Владимиру. — прим. ред.) Путину время». Однако альтернатива в виде увеличения помощи Киеву «встречена с еще большим скептицизмом» в Европе.

До этого сообщалось, что более 20 стран НАТО поддержали кандидатуру исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Североатлантического альянса, кандидатура Рютте является наиболее предпочтительной.

Кроме того, президент США Джо Байден поддержал кандидатуру Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

Ранее на Мюнхенской конференции заявили о неготовности принять Украину в НАТО.