На Мюнхенской конференции заявили о неготовности принять Украину в НАТО

Украина не сможет стать членом Организации Североатлантического договора (НАТО), пока продолжается конфликт. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, слова которого передает ТАСС.

«Пока Украина участвует в боевых действиях, она не может быть принята в НАТО», — сказал Рютте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в организации считают, что для стран – членов альянса сейчас не существует реальной военной угрозы.

До этого Йенс Столтенберг заявил, что альянс сильнее России, но испытывает некоторые проблемы.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что страны НАТО не хотят быть вовлеченными в прямой конфликт с Россией, поэтому не намерены отправлять свои вооруженные силы на территорию Украины.

Ранее Зеленский констатировал преимущество РФ на поле боя.