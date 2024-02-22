Медведчук рассказал, что общается с Путиным

Украинский политик, глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что контактирует с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости по случаю десятилетия государственного переворота на Украине.

«Я могу сказать, да, такое общение имеет место», — сказал Медведчук, не став при этом раскрывать какие-либо подробности.

До этого Медведчук сообщил, что переворот на Украине возможен, если его поддержат западные страны. По его словам, в настоящее время переворот на Украине может произойти «только при одном условии» — восстании украинских военнослужащих «от безысходности». Военные ВСУ, по мнению Медведчука, в данный момент «недовольны всем», что может вылиться в «какое-то буйное восстание».

Медведчук также подчеркивал, что Киев совершил серьезную ошибку, выбрав путь в НАТО.

Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был осуществлен вооруженной оппозицией. Парламент Украины отстранил президента Виктора Януковича от власти, а оппозиция с оружием захватила здание администрации президента.

Ранее Медведчук заявил, что политические позиции Зеленского не изменятся без внешнего влияния.