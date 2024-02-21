Медведчук заявил, что политические позиции Зеленского не изменятся без внешнего влияния

Политические позиции президента Украины Владимира Зеленского не пошатнутся в результате перехода Авдеевки под контроль российских войск, сделать это смогут только имеющие на него влияние представители западных стран. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Какая-либо самостоятельность [Зеленского] или люфт в проведении каких-то элементов государственной политики нереальны без разрешения внешнего управления», — сказал Медведчук.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки.

19 февраля в США назвали потерю Украиной Авдеевки поворотным моментом.

21 февраля стало известно, что сотни солдат ВСУ могли попасть в плен в Авдеевке.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что после Авдеевки Украина может потерять другие города.