Экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят заявил, что Россия готова к переговорам по Украине при условии, что Запад прекратит поддержку Киева оружием. Об этом он сообщил Weltwotche, ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«(Путин. – прим. ред.) сказал — мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Конечно, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины», — заявил Куят, отметив при этом, что речь идет о прекращении военной поддержки Киева со стороны Запада.

Одной из наиболее важных деталей в украинском кризисе генерал назвал стамбульские переговоры, которые были провалены. Куят напомнил, что диалог РФ и Украины в Стамбуле дошел вплоть до подписания предварительных договоренностей.

До этого сообщалось, что руководство Североатлантического альянса планирует создать центр по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным собеседников издания Pais, власти Польши выразили готовность разместить данный центр на своей территории. Финальное одобрение данного проекта должно быть получено в ходе саммита альянса в июле 2024 года, заключается в публикации.

Ранее Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО.