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Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО

Путин назвал лишенным смысла дальнейшее существование НАТО

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Global Look Press

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что НАТО сейчас является лишь инструментом внешней политики Вашингтона и поэтому не имеется смысла в дальнейшем существовании Североатлантического альянса.

Путин выразил уверенность, что НАТО сейчас является только инструментом внешней политики США. Он отметил, что лишь в этом в настоящее время заключается смысл функционирования блока. Иного смысла в НАТО уже нет. Поэтому, заключил Путин, в существовании НАТО не имеется никакого смысла.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва защитила народные республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН.

До этого президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, заявил, что Москва зря не начала активных действий на Украине раньше, но она в течение длительного времени пыталась решить конфликт мирными средствами и рассчитывала на порядочность оппонентов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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