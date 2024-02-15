Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что НАТО сейчас является лишь инструментом внешней политики Вашингтона и поэтому не имеется смысла в дальнейшем существовании Североатлантического альянса.

Путин выразил уверенность, что НАТО сейчас является только инструментом внешней политики США. Он отметил, что лишь в этом в настоящее время заключается смысл функционирования блока. Иного смысла в НАТО уже нет. Поэтому, заключил Путин, в существовании НАТО не имеется никакого смысла.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва защитила народные республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН.

До этого президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, заявил, что Москва зря не начала активных действий на Украине раньше, но она в течение длительного времени пыталась решить конфликт мирными средствами и рассчитывала на порядочность оппонентов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.