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ОАЭ хотят поддерживать усилия по смягчению последствий украинского кризиса

ОАЭ хотят поддерживать усилия по смягчению последствий кризиса на Украине

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Ahmed Jadallah/Reuters

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путины сообщил, что Абу-Даби готовы к поддержанию инициатив, которые нацелены на смягчение гуманитарных последствий конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство WAM.

Отмечается, что Нахайян и Путин обсудили вопросы международной и региональной важности, а также коснулись темы конфликта на Украине.

До этого заместитель министра финансов Брайан Нельсон, отвечающий в ведомстве за финансовую разведку и борьбу с терроризмом, обсудил с официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обход западных санкций Россией и Ираном.

Также сообщалось, что сыгравшая одну из ключевых ролей во введении санкций США против РФ, заморозке ее активов за рубежом и во введении потолка цен на российскую нефть советница главы министерства финансов США Элизабет Розенберг уйдет в отставку.

Ранее США ввели санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу Иордана.

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