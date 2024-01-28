Путин пошутил над министром из-за вопроса о деньгах

Президент России Владимир Путин пошутил над министром финансов Антоном Силуановым во время закрытой части совещания по развитию Санкт-Петербурга. Фрагмент через два дня после мероприятия опубликован в Telegram-канале журналиста Кремлевского пула Павла Зарубина.

Во время заседания Силуанов обратился к Путину с вопросом: «Можно [выступить] про деньги?» Глава государства взглянул на министра и после дал ответ.

«Да, про деньги, пожалуйста. Сейчас все испортите, давайте», — пошутил Путин. Затем президент рассмеялся и предложил министру выступить. «Антон Германович, пожалуйста», — добавил российский лидер.

Владимир Путин провел совещание в Петербурге 26 января. Там же он принял участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода «Ленинград».

В конце ноября 2023 года президент России пошутил, что министр финансов не сможет сдержать слез, когда регулярно слышит о новых предложениях по бюджетным расходам. По словам Путина, в ответ на такие предложения Силуанов отвечает «денег нету».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду.