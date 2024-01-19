Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Палестине раскрыли залог безопасности на Ближнем Востоке

Представитель президента Палестины Рудейне: нужно создать палестинское государство

close
100%
Shutterstock

Безопасность на Ближнем Востоке напрямую связана с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом заявил официальный представитель президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне, его слова приводит агентство WAFA.

«Без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года в регионе не будет безопасности и стабильности», — заявил он.

По его словам, на данном этапе весь ближневосточный регион «находится на грани извержения вулкана из-за агрессивной политики, проводимой израильскими оккупационными властями против палестинского народа».

При этом Рудейне отметил, что США также несут ответственность за ухудшение безопасности и стабильности в регионе.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полузакрытые контакты с участием США, Израиля и отдельных арабских государств по урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта не будут иметь успеха, добиться мира можно только прямым диалогом.

Ранее в Палестине обвинили Нетаньяху в препятствовании урегулированию конфликта.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами