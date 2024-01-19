В Палестине раскрыли залог безопасности на Ближнем Востоке

Безопасность на Ближнем Востоке напрямую связана с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом заявил официальный представитель президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне, его слова приводит агентство WAFA.

«Без создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года в регионе не будет безопасности и стабильности», — заявил он.

По его словам, на данном этапе весь ближневосточный регион «находится на грани извержения вулкана из-за агрессивной политики, проводимой израильскими оккупационными властями против палестинского народа».

При этом Рудейне отметил, что США также несут ответственность за ухудшение безопасности и стабильности в регионе.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полузакрытые контакты с участием США, Израиля и отдельных арабских государств по урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта не будут иметь успеха, добиться мира можно только прямым диалогом.

Ранее в Палестине обвинили Нетаньяху в препятствовании урегулированию конфликта.