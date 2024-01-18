В Палестине обвинили Нетаньяху в препятствовании урегулированию конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе, сообщает информационное агентство WAFA.

«Нетаньяху не позволит добиться успеха ни одному политическому пути», — сказал глава Штайе.

По его словам, правительства Израиля раз за разом предпринимают усилия для разрушения «двухгосударственного урегулирования» и всячески препятствуют созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Штайе также призвал мировое сообщество остановить геноцид и агрессию, которые, по его словам, осуществляет еврейское государство против палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил, что продолжение военных действий между Израилем и ХАМАС не позволит урегулировать кризис в регионе.

Ранее Нетаньяху назвал сроки операции против ХАМАС.