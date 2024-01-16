Президент России Владимир Путин резко раскритиковал власти Украины за отказ от переговоров с РФ. Его слова приводит РИА Новости.

Путин напомнил, что в ноябре 2023 года глава украинской делегации на стамбульских переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ.

«Ну придурки, нет?» — заявил Путин.

Он добавил, что «все закончилось» бы еще полтора года назад.

Путин отметил, что «это лишний раз подчеркивает», что власти Украины «не самостоятельные люди».

По его словам, «формула мира» главы Украины Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговоров между Украиной и РФ.

Он также добавил, что украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар и ответственность за это лежит на нынешнем руководстве Украины.

28 декабря бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый заявил, что на переговорах весной 2022 года в Стамбуле Россия и Украина были близки к мирному соглашению, достигнув компромисса.

10 января 2024 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к прекращению мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Джонсон назвал подобные утверждения «полным бредом» и «российской пропагандой».

Ранее в Киеве уклонились от ответа о роли Джонсона в переговорах с Москвой в 2022 году.