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В США расследуют угрозы судьям по делам Трампа

Axios: ФБР расследует угрозы судьям, запретившим Трампу праймериз в Колорадо

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Brian Snyder/Reuters

ФБР и полиция города Денвер расследуют угрозы судьям Верховного суда штата Колорадо, которые запретили экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз в этом штате. Об этом сообщает портал Axios.

«Мы будем активно проводить расследование любых угроз или применения насилия, совершенных теми, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от их мотивации», — заявили в Федеральном бюро расследований.

По данным портала, решение Верхового суда Колорадо вызвало всплеск агрессивной риторики против судей в интернете.

До этого бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «бесхребетными» соперников Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло от Республиканской партии, которые поддержали экс-президента после решения суда Колорадо отстранить его от праймериз.

Ранее в США раскрыли, чем обернется решение суда по Трампу для президентских выборов.

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