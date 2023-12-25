Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НАТО заявили, что не опасаются «вторжения» России в Грузию

Представитель НАТО Коломина: опасности ввода российских войск в Грузию нет

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Североатлантический альянс не видит опасности ввода российских войск в Грузию. Об этом заявил спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина, слова которого приводит газета «Взгляд».

«Сегодня мы не видим такой опасности», — сказал Коломина.

При этом, по его словам, в НАТО видят риски гибридных нападений на Грузию, в том числе кибервмешательства. Поэтому блок увеличивает поддержку страны, добавил он.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе до этого заявлял, что Грузия рассчитывает на вступление в Европейский союз (ЕС) раньше Украины и Молдавии. По его словам, республика заслуживала статус кандидата в ЕС и начала переговоров по данному вопросу уже в прошлом году.

Он напомнил, что Грузия опередила Украину и Молдавию по вопросам соглашений с Евросоюзом об ассоциации и свободной торговле, а также о либерализации визового режима.

Ранее сообщалось, что Грузию собрались пригласить на саммит НАТО в Вашингтоне.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами