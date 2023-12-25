В НАТО заявили, что не опасаются «вторжения» России в Грузию

Североатлантический альянс не видит опасности ввода российских войск в Грузию. Об этом заявил спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина, слова которого приводит газета «Взгляд».

«Сегодня мы не видим такой опасности», — сказал Коломина.

При этом, по его словам, в НАТО видят риски гибридных нападений на Грузию, в том числе кибервмешательства. Поэтому блок увеличивает поддержку страны, добавил он.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе до этого заявлял, что Грузия рассчитывает на вступление в Европейский союз (ЕС) раньше Украины и Молдавии. По его словам, республика заслуживала статус кандидата в ЕС и начала переговоров по данному вопросу уже в прошлом году.

Он напомнил, что Грузия опередила Украину и Молдавию по вопросам соглашений с Евросоюзом об ассоциации и свободной торговле, а также о либерализации визового режима.

Ранее сообщалось, что Грузию собрались пригласить на саммит НАТО в Вашингтоне.