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Путин намерен провести заседание Госсовета о роли педагогов и наставников

Путин примет участие в заседании Госсовета о роли педагогов и наставников

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на последней неделе 2023 года проведет заседание Государственного совета, которое будет посвящено роли педагога и наставника. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отметили журналисты, мероприятие пройдет в столице страны. При этом, согласно данным телеканала, на следующей неделе глава государства посетит Санкт-Петербург.

Визит российского лидера состоится в рамках саммитов Содружества независимых государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Президент примет участие в соответствующих мероприятиях, а также проведет совещание по вопросам развития агломерации Санкт-Петербурга.

23 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «напряженным» график российского лидера на последнюю неделю 2023 года. В то же время представитель главы государства уточнил, что Путин не планирует проводить встречу с членами кабинета министров страны до Нового года.

По словам Пескова, фактически она уже состоялась. Пресс-секретарь Кремля пояснил, что речь идет о заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря.

Ранее в Кремле рассказали о повестке заседания высшего совета ЕАЭС, которое состоится в Санкт-Петербурге 25 декабря.

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