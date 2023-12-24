«Новые люди» определились с кандидатом на выборах президента

Съезд партии «Новые люди» принял решение выдвинуть вице-спикера Государственной думы РФ Владислава Даванкова в качестве кандидата от политического объединения на предстоящих выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, все участники мероприятия в Москве одобрили выдвижение заместителя председателя нижней палаты парламента. При этом до начала голосования кандидатуру Даванкова предложил центральный совет партии, уточняется в материале.

24 декабря «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении, в рамках которого было решено выдвинуть единого кандидата на выборах главы государства. Подписи под соответствующим документом поставили лидеры партий Алексей Нечаев и Борис Титов.

Накануне VII съезд партии «Гражданская инициатива» одобрил выдвижение подмосковного депутата Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентских выборах. Голосование состоялось в закрытом режиме.

В тот же день председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что число желающих принять участие в выборах главы государства достигло 29 человек. Всеобщее голосование назначено на 17 марта 2024 года.

Ранее партия «Справедливая Россия — За Правду» отказалась выдвигать своего кандидата на предстоящие выборы президента.