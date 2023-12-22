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Песков заявил о готовности России защитить новые регионы

Песков: Россия отреагирует, если кто-то захочет посягнуть на ее новые регионы

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MGIMO360 TV/YouTube

Россия готова защитить свои новые регионы и ответит на любые посягательства извне. Об этом в ходе брифинга заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о судьбе новых регионов России в случае вступления Украины в Евросоюз (ЕС).

«Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать», — сказал Песков.

По его словам, Москва неоднократно была и продолжает оставаться «свидетелями этой дискуссии» о вступлении Украины в ЕС.

«Слов много, а реально принять такую страну как Украина, в независимоти от ее территориальных проблем, в ЕС — это просто подорвет все систему ЕС», — уверен Песков.

Пресс-секретарь президента констатировал, что «трезвые головы это понимают», намекая на премьера Венгрии Виктора Орбана, поставившего под сомнение способности Евросоюза принять Украину к себе.

«Это будет груз, который ЕС просто не поднять. Понимание серьезности этой проблемы европейцы камуфлируют изрядной долей дискуссий. Они в этом мастаки», — заключил он.

Новые регионы России — Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области; продолжают сталкиваться с агрессией со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В российском минздраве недавно заявили, что украинская армия специально обстреливает медучреждения этих регионов.

Тем временем Россия постепенно обустраивает свои новые регионы. Недавно сообщалось о планах открыть в них новые общественные пространства по программе платформы «Россия – страна возможностей».

Ранее Путин рассказал, что спецслужбы РФ сделали в новых регионах.

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