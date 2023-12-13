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Лавров рассказал, на какие договоренности по ближневосточному конфликту не согласится РФ

Лавров: РФ не согласится на договоренности, не предполагающие создания Палестины

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МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация никогда не согласится на договоренности, которые ущемляют безопасность Израиля, однако при этом должно быть создано палестинское государство. Его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что российская сторона, которая контактирует с арабскими странами, всегда говорит о том, что нельзя создавать рисков безопасности еврейского государства.

«РФ не согласится на договоренности по ближневосточному урегулированию, ущемляющие безопасность Израиля и не предполагающие создания Палестины», — сказал он.

Также Сергей Лавров заявил, что причиной многих негативных процессов в мире является стремление Соединенных Штатов и некоторых других государств навязывать миру свое мнение.

До этого министр иностранных дел России сообщил, что Москва продолжит оказывать политическое давление для того, чтобы достичь гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС.

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