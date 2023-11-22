Лукашенко обратился к новому президенту Аргентины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте белорусского лидера.

«Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Аргентиной, установлении содержательных отношений в торгово-экономической и других сферах на благо наших стран», — говорится в сообщении.

Лукашенко выразил надежду, что белорусско-аргентинское сотрудничество будет последовательно укрепляться по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.

53-летний Хавьер Милей, набравший во втором туре голосования 55,69%, возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии отреагировали на план Аргентины пересмотреть статус Фолклендов.