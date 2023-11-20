В Кремле заявили об отсутствии попыток США контактировать с РФ по Украине

Правительство США не пыталось контактировать с российскими властями по поводу ситуации на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались, пытался ли Вашингтон связаться с Москвой для обсуждения украинского конфликта. Однако представитель президента РФ ответил отрицательно на данный вопрос.

«Нет, не было [попыток контакта]», — указал он.

17 ноября американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что считает необходимым поддерживать прямые контакты с российским коллегой Сергеем Шойгу. По его словам, коммуникация по военной линии важна даже на фоне продолжающихся боевых действий на Украине.

Как сказал глава Пентагона, правительству страны необходимо иметь возможность «говорить с друзьями и с противниками». Поддержание открытыми таких каналов связи может помочь избежать эскалации многих конфликтов в будущем, пояснил он.

20 ноября министр обороны США прибыл на Украину с рабочим визитом. По данным пресс-службы Пентагона, руководитель ведомства намерен обсудить с представителями украинских властей новые меры военной помощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность скорого окончания конфликта на территории страны.