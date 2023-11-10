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МИД РФ: Киев не финансирует безопасность химзавода на Украине

МИД РФ: Киев не финансирует безопасность химзавода в стране, чревато катастрофой

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не выделяет финансы на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что может привести к катастрофе. Об этом говорится в ее комментарии на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«По нашей информации, Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода», — говорится в сообщении.

По ее словам, это может привести к экологической катастрофе на подконтрольной Киеву территории страны и за ее пределами.

Также Захарова сказала, что около 12 млн тонн радиоактивных отходов рискует попасть в Днепр и грунтовые воды в связи с проблемами с их хранением на Украине.

До этого она заявляла, что западные страны используют Украину, а после того, как получат все необходимое дня них, бросят ее.

Ранее Захарова сравнила заявление Соединенных Штатов о сокращении военной помощи Украине с детской игрой «Сорока-белобока».

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