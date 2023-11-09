Путин рассказал о документах, подготовленных для подписания с Казахстаном

Президент России Владимир Путин заявил, что к подписанию на Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана подготовлены документы, объем которых составляет порядка $100 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет российского лидера прибыл в Астану рано утром 9 ноября. Позднее в государственной резиденции «Акорда» началась встреча президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

Лидеры двух стран должны обсудить перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также планируется подписание ряда документов. Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном форматах. Кроме того, по видео-конференц-связи они примут участие в пленарном заседании XIX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где будут обсуждаться вопросы сельского хозяйства.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.