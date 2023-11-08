Политолог объяснил последствия выхода России и НАТО из ДОВСЕ

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал выход России и НАТО из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Эксперт обратил внимание, что данный документ не касается ядерного арсенала, а только артиллерии, танков и прочих вооружений.

«Скорее всего, в короткой перспективе ничем не обернется, потому что нарастить производство упомянутого они (НАТО — «Газета.Ru») в течение нескольких ближайших лет не смогут», — считает политолог.

По его мнению, происходящее сейчас — это преддверие большой гонки вооружений 2027-го и последующих годов.

Россия в 00:00 часов 7 ноября 2023 года окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Что это был за договор и почему он оказался невыгоден России, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В тот же день на сайте НАТО появилась информация, что страны Североатлантического альянса приостанавливают участие в ДОВСЕ вслед за Россией.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.